ضربة أسقطت الحكم أرضًا.. شاهد أحداث دراماتيكية بمباراة الوطني والجبيل!

شهدت مباراة فريقي الوطني والجبيل أحداثًا دراماتيكية في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في الجولة السادسة بدوري الدرجة الثالثة.
وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة اعتداء لاعب نادي الجبيل علي فهد الطلحة على حكم المباراة جابر مدخلي، بضربة قوية في منطقة الصدر، سقط على إثرها على الأرض، وذلك بعد احتسابه ركلة جزاء لنادي الوطني في الوقت بدل الضائع.
وبعد أن تمت الإسعافات الأولية للحكم وقبيل استئناف اللعب أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب المعتدي على الحكم، ومن المنتظر أن تصدر لجان الانضباط في الاتحاد السعودي عقوبة انضباطية على اللاعب، وكذلك تم طرد لاعب فريق الجبيل حسن كرباس بالبطاقة الحمراء بعد تهجمه على الحكم الرابع.
وكان نادي الوطني قد حقّق الانتصار الثالث على التوالي بعد أن أوقف الفريق الأول بالنادي الوطني سلسلة انتصارات نادي الجبيل بتغلبه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة.
وجاءت نتيجة الشوط الأول سلبية بعد أن أهدر الوطني ركلتَيْ جزاء، فيما جاء هدف الوطني الأول في الدقيقة 50 سجّلها اللاعب عمار الهرفي، ولم يمض كثير حتى عدل الجبيل النتيجة في الدقيقة 57، وفي أثناء ضغط الوطني على الجبيل احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، تمكّن نادي الوطني من خلالها من تسجيل هدف التقدم، سجله اللاعب أحمد بيضي، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الوطني.