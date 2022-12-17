ضربة أسقطت الحكم أرضًا.. شاهد أحداث دراماتيكية بمباراة الوطني والجبيل!

وجاءت نتيجة الشوط الأول سلبية بعد أن أهدر الوطني ركلتَيْ جزاء، فيما جاء هدف الوطني الأول في الدقيقة 50 سجّلها اللاعب عمار الهرفي، ولم يمض كثير حتى عدل الجبيل النتيجة في الدقيقة 57، وفي أثناء ضغط الوطني على الجبيل احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، تمكّن نادي الوطني من خلالها من تسجيل هدف التقدم، سجله اللاعب أحمد بيضي، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز الوطني.