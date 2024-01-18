بالصور.. شبة وصقور وفعالية شعبية.. انطلاق كشتة البديع بالأفلاج

انطلقت اليوم فعاليات كشتة بالبديع بمحافظة الأفلاج، وذلك بحضور رئيس بلدية البديع المهندس علي بن جزاء بن سقيان، والمدير التنفيذي لجمعية البر بالبديع بكر الخلف، ورئيس جمعية التنمية بالبديع شنار الشكرة، وجمع من الأهالي الذين حضروا للاستمتاع بالأجواء الأسرية ومشاهدة الفعاليات المصاحبة الشعبية.
وقام رئيس بلدية البديع ومسؤولو جمعيات القطاع الثالث، بجولة على الأركان المتنوعة التي صاحبت انطلاق مبادرة كشتة، وضمت الصقارة والفرق الشعبية وديوانية شتاء النسائية والأسر المنتجة التي تجاوزت "40" أسرة منتجة تم استقبالها أثناء التسجيل.
وحظيت انطلاقة الفعاليات بحضور كبير من الأهالي، مستمتعين بالأجواء الشتوية وشبة النار، والعديد من الفعاليات الأخرى التي لقيت إشادة وثناء من الأهالي.
وتأتي مبادرة كشتة إحدى مبادرات أمانة منطقة الرياض؛ تنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وبمتابعة من وكيل الأمين الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف؛ حيث تساهم في الاستمتاع بالأجواء الشتوية والترويح عن الأسر في الإجازة الأسبوعية.