بالصور.. شبة وصقور وفعالية شعبية.. انطلاق كشتة البديع بالأفلاج

وتأتي مبادرة كشتة إحدى مبادرات أمانة منطقة الرياض؛ تنفيذًا لتوجيهات أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، وبمتابعة من وكيل الأمين الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف؛ حيث تساهم في الاستمتاع بالأجواء الشتوية والترويح عن الأسر في الإجازة الأسبوعية.