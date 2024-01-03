الأهم عند العرب.. "الزعاق": يكشف أسباب إطلاق العامة على رياح الصبا اسم "النعشي"

وأكمل في فيديو على حسابه في إكس، أن أهم الرياح عند العرب هي رياح الصبا وهي شمالية شرقية، والعامة يسمونها بالنعشي لأنها تهب مع بنات نعش، وهي من الرياح المبشرة، والدابور هي الرياح الشمالية الغربية وتسمى برياح الحسوم وهي التي أهلك الله بها قوم عاد.