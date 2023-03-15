قريب ضحايا "وادي أبو حتارة" يروي لـ"سبق" تفاصيل الحادثة وعمليات البحث

روى قريب ضحايا سيول أبو حتارة بمشلحة شمال شرق محافظة صبيا لـ"سبق" تفاصيل عمليات البحث ولحظات وقوع الحادثة.
وتفصيلاً؛ قال علي مصعود لـ"سبق" وهو خال إحدى الضحايا: "كان الأب والأطفال عائدين من خارج قرية مشلحة وتفاجؤوا بالسيل وانتظر الأب وقتًا طويلاً خارج المجرى وأنا كنت هناك، بالإضافة إلى عددٍ من المارة وعلى ما يبدو أنه ظن أن السيل قد انخفض واعتقد أنه كان مضطرًا إلى العبور للذهاب إلى المنزل ولكن وقع ما لا يتمناه".
وتابع: "استمرت أعمال البحث والتمشيط في كل المواقع ليلة الواقعة وتم العثور على الفتاة الأولى ليلاً وقد تعلقت بشجرة في قرية طناطن وهي متوفاة، وفي نهار اليوم الثاني تم العثورعلى الطفل في منطقة قريبة من قرية العطن والغريف، وإلى اليوم يستمر البحث بجهود كبيرة من الدفاع المدني وفريق سواعد والأهالي بحثًا عن الفتاتين المفقودتين في الوادي وسيتواصل البحث بإذن الله وسيتم توسيع دائرة البحث.
وقال مصعود إن وادي أبو حتارة يشكل خطرًا كبيرًا ليس على المارة فقط، بل على السكان القريبين منه، ولابد من اتخاذ إجراءات سريعة لرفع مستوى سلامة القرية من هذا الوادي الذي لطالما تسبب بحوادث ووفيات كثيرة وقصص ومآسٍ كثيرة تنتظر من يضع لها حدًا.
وقام أبناء قرية مشلحة التابعة لمحافظة صبيا بجازان أمس الأول، بتصفح فقد أربعة أطفال من عائلة واحدة بعد أن جرفت السيول مركبتهم التي كانت تقلهم ويقودها والدهم الناجي الوحيد من الحادثة بعد أن تم انتشال جثة طفل وطفلة ويتواصل البحث عن طفلتين مفقودتين في السيول.