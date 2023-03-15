قريب ضحايا "وادي أبو حتارة" يروي لـ"سبق" تفاصيل الحادثة وعمليات البحث

وتفصيلاً؛ قال علي مصعود لـ"سبق" وهو خال إحدى الضحايا: "كان الأب والأطفال عائدين من خارج قرية مشلحة وتفاجؤوا بالسيل وانتظر الأب وقتًا طويلاً خارج المجرى وأنا كنت هناك، بالإضافة إلى عددٍ من المارة وعلى ما يبدو أنه ظن أن السيل قد انخفض واعتقد أنه كان مضطرًا إلى العبور للذهاب إلى المنزل ولكن وقع ما لا يتمناه".