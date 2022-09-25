وزير الحج يرأس وفد المملكة لزيارة جمهوريتي كازاخستان وأوزبكستان

وتأتي الزيارة امتدادًا للعلاقات التاريخية بين الجانبين، واستمرارًا للجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية العاملة ضمن منظومة العمرة لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة ضمن مسارات إلكترونية متطورة، ولتنويع الخيارات والحلول المُقدمة للمعتمرين ضمن المنصات الإلكترونية، وإتاحة الفرصة أمامهم للتنقل بين مدن المملكة للتعرف على التنوع الثقافي أثناء وجودهم في المملكة.