حائل تتصدّر المملكة في جودة الحياة بمتوسط عمر صحي يصل إلى 83.5 عامًا

وأوضح الجلاجل أن حائل شهدت تراجعًا ملحوظًا في نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وانخفاضًا في وفيات الأمراض المزمنة من 500 إلى 300 حالة. كما ارتفعت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية من 60% في عام 2016 إلى 86% في الوقت الحالي.