حائل تتصدّر المملكة في جودة الحياة بمتوسط عمر صحي يصل إلى 83.5 عامًا

أكد وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منطقة حائل باتت تتصدر مناطق المملكة في متوسط عمر الإنسان المتوقع بصحة جيدة، والذي قد يصل إلى 83.5 عامًا، متجاوزًا المعدل الوطني، نتيجة تحسن نمط الصحة والمشروعات الصحية المتطورة في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في حفل تدشين مستشفى حائل العام الجديد بحي الشفاء، حيث أشار إلى أن هذا التحسّن يعكس تطور جودة الحياة في المنطقة، وارتفاع مستوى الرعاية الصحية المقدّمة للسكان.
وأوضح الجلاجل أن حائل شهدت تراجعًا ملحوظًا في نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، وانخفاضًا في وفيات الأمراض المزمنة من 500 إلى 300 حالة. كما ارتفعت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية من 60% في عام 2016 إلى 86% في الوقت الحالي.
وأضاف أن الهدف في حائل لا يقتصر على زيادة عدد الأسرّة أو سيارات الإسعاف، بل أن يعيش الإنسان بين عائلته بصحة وسلامة.
وأشار وزير الصحة إلى أن هذا الإنجاز لم يكن بجهود الوزارة وحدها، بل جاء نتيجة تكامل فروع الوزارات المختلفة في المنطقة، وتعاونها في تحسين جودة الحياة عبر جهود مشتركة ومستمرة.