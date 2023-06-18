"الأرصاد": نعمل بجانب الجهات ذات العلاقة في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن

وتابع: الممثلون يقومون بدراسة هذه الحالات الجوية، ونقلها للمسؤولين المعنيين في حالة الطوارئ والأزمات والكوارث لموسم الحج. ونحن في المركز الوطني للأرصاد عرضنا منذ أربع سنوات مقترحًا على المسؤولين أن الأسفلت الأسود والأسقف بالأسود لا تتناسب مع طبيعة جغرافية السعودية في المشاعر التي لا تتحمل هذه الألوان، خاصة في مواسم الحج التي تتزامن مع فصل الصيف.