المملكة تستضيف مؤتمر البترول العالمي الـ 25 في عام 2026م

يذكر أن مؤتمر البترول العالمي، والمعرض المصاحب له، يُعد حدثًا عالميًّا بارزًا، يجمع بين الدول والمنظمات الدولية، كل ثلاث سنوات، لتعزيز التعاون بينها في مجالات الطاقة، وإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه تطور هذا القطاع الحيوي، كما يحظى المؤتمر والمعرض باهتمام كبير من المختصين والزوار، علماً بأن النسخة الـ24 من مؤتمر البترول العالمي ستُعقد في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر من عام 2023م، في مدينة كالجاري، في كندا.