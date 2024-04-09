الرئيس التنفيذي لـ "هيئة تطوير محمية الملك سلمان" يرفع التهاني للقيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

رفع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، عبدالله بن أحمد العامر، باسمه ونيابةً عن جميع العاملين في الهيئة، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.