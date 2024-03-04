قيلت فيها أشعار كثيرة.. تعرف على "ناقة النَّب" في "جادة حائل"

تعرّف زوار جادة حائل للإبل على "مصيّحة" أو ما تسمى بـ"ناقة النَّب".
و"مصيّحة" هي ناقة المهمَّات السريعة التي كانت ضمن سلالات الإبل التي حرص الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- على اقتنائها ونالت حظوة عنده.
وسُميّت بناقة "النَّب" لأنها خُصِصت للأخبار العاجلة السريعة.
على ظهور مقوسات العرانين ... يحثها عن دربها ما قهرها
لين اذعن المصمك بقدره وتمكين ... وحول على كسور الرياض وجبرها
ما لان عزمه عن طلوع الميادي ... خلا شداد (مصيحه) في ظهرها
لين اعلن التوحيد بارض الحرمين ... وهدم ظنون المشركين وقبرها
هالت فتوحاتٍ مثل بدر وحنين ... اجتازها من برّها لا بحرها
حد شتات اديان وقلوب ويدين ... قبل يوحد دولته ويعمرها
بنا شعار العز نخله وسيفين ... وصنايع اجذور التقدم بذرها
نمرٍ دواليله فعول وبراهين ... عرب نمورٍ للمعالي شهرها
على خطاه يرسّمون القوانين ... ويطبقون الخطه اللي نشرها.