قيلت فيها أشعار كثيرة.. تعرف على "ناقة النَّب" في "جادة حائل"

و"مصيّحة" هي ناقة المهمَّات السريعة التي كانت ضمن سلالات الإبل التي حرص الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه- على اقتنائها ونالت حظوة عنده.