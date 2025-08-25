"البيئة" تُطلق حملة "معك دائمًا" لدعم المزارعين وإرشادهم

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة (معك دائمًا)؛ لدعم المزارعين في جميع مراحل العملية الزراعية، وذلك عبر تطبيقها الذكي "مرشدك الزراعي"، الذي يُعدُّ أحد أهم الأدوات الرقمية التي تُسهم في تقديم الإرشاد الزراعي بدقة وسرعة وموثوقية.
وأوضحت الوزارة، أن تطبيق "مرشدك الزراعي"، يُعدُّ إحدى المبادرات الوطنية التي تُسهم في رفع كفاءة القطاع الزراعي، وتحقيق الاستدامة؛ بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو الوصول إلى اقتصادٍ متنوع، وقطاعٍ زراعي متطور ومتين، مضيفة أن التطبيق يمثّل منصةً متكاملة تتيح للمزارعين، وأصحاب الحيازات الزراعية، وعامة المهتمين بالزراعة طرح استفساراتهم الزراعية، والحصول مباشرةً على ردود متخصصة، من مهندسين، وخبراء معتمدين في مختلف التخصصات الزراعية، بدءًا من عمليات تجهيز الأرض للزراعة، وحتى جني وحصاد المحصول.
وبيّنت الوزارة، أن "مرشدك الزراعي" يُجسّد شعار الحملة "معك دائمًا" حيث يرافق المستخدم في كل خطوة زراعية، ويوفّر دعمًا لحظيًا عبر الاستشارات الفورية، إضافةً إلى تقديم محتوى تثقيفي شامل، وإرشادات موسمية تتناسب مع ظروف الزراعة في المملكة، مشيرةً إلى أن التطبيق يُسهم في تقليل الاعتماد على الاجتهادات غير المبنية على أسس علمية، ويساعد في اتخاذ قرارات زراعية مدروسة، تُعزز الإنتاج، وتُقلل التكاليف والأخطاء.
وأشارت إلى أن تطبيق "مرشدك الزراعي"، حقق العديد من المنجزات والجوائز منذ إطلاقه، وتميز بصفته واحدًا من أفضل التطبيقات الرقمية الخدمية في المنطقة؛ حيث حصل التطبيق على عدة جوائز، أبرزها، درع الحكومة الرقمية العربية كأفضل تطبيقٍ عربي، وجائزة اتحاد الأصدقاء للأمم المتحدة لتنمية الاستدامة، إضافةً إلى شهادة الآيزو للجودة، كما حقق التطبيق أرقامًا قياسية، من أبرزها تقديم أكثر من (6.4) ملايين استشارة فنية للمزارعين، كما تجاوز عدد المزارعين المسجلين في التطبيق (282) ألف مزارع، إلى جانب (441) مرشدًا متخصصًا، مبينةً أن التطبيق وردت إليه خلال الفترة المذكورة، أكثر من (1.5) مليون مكالمة صوتية، فيما تجاوز إجمالي عدد الرسائل النصية الإرشادية (3.6) ملايين رسالة، فيما بلغ عدد الاستشارات المقدمة لقسم اسأل عن نبات وآفة، أكثر من مليون استشارة، كما قدّم التطبيق للمزارعين نحو (1700) تنبيه عن حالة الطقس بحسب ما يعلن من المركز الوطني للأرصاد، و(687) حلقة بث مباشر إرشادية، إضافةً إلى (7945) خبرًا ومحتوىً إرشاديًا منشورًا، و (337) تحليلًا للتربة والمياه.
ودَعت الوزارة، جميع المزارعين والمهتمين بالزراعة، إلى الاستفادة من خدمات "مرشدك الزراعي" المتعددة، حيث يُتاح التطبيق مجانًا عبر متجري iOS و Android، ليكون بمثابة دليل زراعي ذكي في جيب كل مزارع.