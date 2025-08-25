"البيئة" تُطلق حملة "معك دائمًا" لدعم المزارعين وإرشادهم

وأشارت إلى أن تطبيق "مرشدك الزراعي"، حقق العديد من المنجزات والجوائز منذ إطلاقه، وتميز بصفته واحدًا من أفضل التطبيقات الرقمية الخدمية في المنطقة؛ حيث حصل التطبيق على عدة جوائز، أبرزها، درع الحكومة الرقمية العربية كأفضل تطبيقٍ عربي، وجائزة اتحاد الأصدقاء للأمم المتحدة لتنمية الاستدامة، إضافةً إلى شهادة الآيزو للجودة، كما حقق التطبيق أرقامًا قياسية، من أبرزها تقديم أكثر من (6.4) ملايين استشارة فنية للمزارعين، كما تجاوز عدد المزارعين المسجلين في التطبيق (282) ألف مزارع، إلى جانب (441) مرشدًا متخصصًا، مبينةً أن التطبيق وردت إليه خلال الفترة المذكورة، أكثر من (1.5) مليون مكالمة صوتية، فيما تجاوز إجمالي عدد الرسائل النصية الإرشادية (3.6) ملايين رسالة، فيما بلغ عدد الاستشارات المقدمة لقسم اسأل عن نبات وآفة، أكثر من مليون استشارة، كما قدّم التطبيق للمزارعين نحو (1700) تنبيه عن حالة الطقس بحسب ما يعلن من المركز الوطني للأرصاد، و(687) حلقة بث مباشر إرشادية، إضافةً إلى (7945) خبرًا ومحتوىً إرشاديًا منشورًا، و (337) تحليلًا للتربة والمياه.