محليات

"الداخلية" تصدر قرارات إدارية بحق 21 مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج نقلوا 61 مخالفًا بدون تصريح الحج

تضمنت السجن 15 يومًا وغرامة 10 آلاف ريال والتشهير وترحيل الوافدين ومصادرة 3 مركبات
بوابة مكة المكرمة
بوابة مكة المكرمة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة (21) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج (الحج بلا تصريح)، وهم (8) مقيمين و(13) مواطنًا، لنقلهم (61) مخالفًا، وذلك يوم 1/ 12/ 1445هـ الموافق 7/ 6/ 2024م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم (21) قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة (15) يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها (10,000) ريال وتتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يتم نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة (3) مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

وزارة الداخلية
قوات أمن الحج
العاصمة المقدسة
تصريح الحج

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