"تقنين الاستخدام".. كيف تحمي المملكة أبنائها من المخاطر الرقمية؟

وبلغ عدد مستخدمي "روبلكس" في الربع الثاني من عام 2025 حوالي 111.8 مليون مستخدم نشط يومياً حول العالم، وأدى دعم "روبلكس" للغة العربية إلى ارتفاع معدل المشاركة بين المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 80 في المئة، وقد انعكس اقبال الشباب والأطفال على الترفيه، الذي تتيحه منصة "روبلكس" على قيمتها السوقية، فزادت إلى حوالي 46.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.