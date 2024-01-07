هيئة النقل: "عبّارات جازان فرسان" نقلت 488 ألف راكب خلال العام الماضي

وأبانت الهيئة أن عبّارات جازان فرسان نقلت أكثر من 92 ألف مركبة عبر 1767 رحلة تمت خلال العام، بواسطة عبارات نقل الركاب؛ فيما تم نقل أكثر من 47 ألف شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع، عبر 4311 رحلة لعبارات نقل البضائع.