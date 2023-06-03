"الخطوط السعودية" ترحب بالمشجعين على منصتها في سباق "جاكرتا"

وقال رئيس التسويق في مجموعة الخطوط السعودية خالد طاش: "يمثل حضورنا في سباق جاكرتا من خلال منصة مخصصة وعلى مدار موسم 2023 لسباقات فورمولا إي، علامة فارقة في شراكتنا طويلة الأمد مع بطولات فورمولا إي. وتسهم هذه الشراكة في تأكيد التزامنا الراسخ بمنح عملائنا من عشاق الرياضة ما يلبي طموحاتهم مع التركيز على مفاهيم الابتكار والاستدامة".