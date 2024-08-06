"ملكية العلا" تقدّم 400 منحة دراسية مع افتتاح فرع الجامعة الإلكترونية بالمحافظة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن تقديمها لمنح دراسية في الجامعة السعودية الإلكترونية في فرع العلا، والذي افتتح في إطار اتفاقية تعاون مشتركة وقّعت مع الجامعة في يوليو ضمن استراتيجية تنمية القدرات البشرية لتحقيق التميز التعليمي، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وستقدّم الهيئة منحًا دراسية للطلاب المتميزين من أبناء وبنات محافظة العلا في تخصصات البكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال والمالية وتقنية المعلومات، ممن تنطبق عليهم الشروط اللازمة، والتي تشمل أن يكون المتقدم سعوديًا، من خريجي العلا في المرحلة الثانوية، وحصل على القبول المبدئي من الجامعة السعودية الإلكترونية، كما ستتم المفاضلة بناء على الطلاب والطالبات الأحدث تخرجًا والأعلى معدلًا في الثانوية العامة ودرجة القدرات، وستعلن الجامعة عن نتائج المنح عبر البريد الإلكتروني المسجّل في منصة التقديم.
وتقدم الهيئة الملكية لمحافظة العلا 400 منحة دراسية انطلاقًا من التزامها بتطوير القدرات، وبناء منظومة تعليمية متكاملة متاحة للجميع، وتوفير الدعم الذي يمكّنهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية وتزويدهم بالمهارات الضرورية للتميز في سوق العمل والريادة المستقبلية.
وتلعب الجامعة السعودية الإلكترونية دورًا مهمًا في تأهيل طلاب العلا وتزويدهم بالمهارات المهنية الضرورية، من خلال تصميم برامج تتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة وتغطية الفجوة المهارية في تحضير الخريجين لسوق العمل التنافسي، بالإضافة إلى المساهمة بدعم الاقتصاد المحلي والوطني.
كما تعد هذه المبادرة التعليمية عنصرًا مهمًا في تحقيق مستهدفات الهيئة الملكية لمحافظة العلا في بناء القدرات البشرية والمنافسة على مستويات عالمية، وتتيح هذه الجهود المتماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، تلبية الاحتياجات التعليمية ومواكبة متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يضمن وضع الأسس لتنوع اقتصادي مستدام وتحقيق الازدهار طويل الأمد.