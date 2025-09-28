مجموعة الدكتور سليمان الحبيب توفر تقنية جديدة لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة دون تنظير

وقال د. ماجد الهدهد استشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، أن هذا الاختبار الجديد يمثل تحولاً هاماً في تشخيص وعلاج بطانة الرحم المهاجرة، الذي يعد من الأمراض الصامتة التي تتطور عبر السنين وتتعقد، وتصيب "1" من كل "10"" من النساء والفتيات، وتسبب التصاقات شديدة أوأكياس على المبايض أو تصيب قناتي الفالوب بأضرار لا يمكن علاجها. وأوضح د. الهدهد أن هذه التقنية تتفوق بالكثير من المزايا على غيرها من التقنيات المستخدمة في تشخيص المرض، ومن أبرزها أن الفحص يتم باستخدم قدر ضئيل من اللعاب يؤخذ بعد امتناع المراجعة عن الأكل والشرب لمدة "30" دقيقة، حيث يتم فحص المادة الوراثية المسؤولة عن تطور بطانة الرحم المهاجرة، باستخدام تقنية تسلسل الجيل التالي Next Generation Sequencing والذكاء الاصطناعي، لدراسة نحو "109" من الطفرات الوراثية التي تسبب ظهور البطانة المهاجرة، وهي أيضاً تتميز بالدقة العالية مقارنة مع الرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، إضافة إلى أنها تمكن الأطباء من تشخيص المرض في مراحله الأولى، ووضع خطة علاجية مناسبة قبل أن يتعقد ويتسبب في تأخر الحمل والإنجاب خلال هذه الفترة، أو حتى الإصابة بالعقم والذي يعتبر أحد الأعراض التي تعكس خطورة بطانة الرحم المهاجرة، خاصة وأن تشخيصها في الغالب ككل الأمراض التي لا تنتج عنها أعراض واضحة أو مميزة لها، علماً بأن المراحل الأولية للإصابة تبدأ في سن المراهقة وبداية العشرينات، وغالباً ما تكون الفتاة غير متزوجة ولذلك تتأخر في الذهاب للاستشارة الطبية، وبالتالي يتأخر اكتشافه ويتعقد الأمر أكثر وتحدث أضرار غير قابلة للاصلاح في قناتي فالوب مما يؤثر سلباً على الخصوبة والقدرة على الانجاب.