أشجار وارفة وخرير ماء.. "متنزّه الملك فهد بنجران".. متعة الإجازة في وجهة جاذبة

ويمتاز المتنزّه بأشجاره الوارفة والمعمرة التي يستمتع الزائر بظلالها؛ حيث أشجار السدر والطلح والسمر والغاف والأثل والزيتون وشجيرات الورود المتنوعة، إلى جانب مسطحاته الخضراء على مدّ النظر، التي تشغل مساحة كبيرة من المتنزّه، إضافة إلى النوافير المتعددة التي أضفت جمالًا بخرير الماء النابع منها.