تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة.. "59" مركزاً لوجستياً لتعزيز دور قطاع النقل وتنويع الاقتصاد المحلي

ومن المُخطط أن تكتمل جميع المراكز اللوجستية بحلول عام 2030، ضمن رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص توليد الوظائف، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي كونها تمتاز بموقعها الجغرافي الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وإفريقيا).