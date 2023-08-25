شاهد.. زيارة رسمية تتفقّد أنشطة الصحة النباتية والحيوانية بمشاريع بعسير ونجران

تفقّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" المهندس أيمن الغامدي، الأعمال الميدانية في كل من منطقتي "نجران" و"عسير" بزيارة عدد من المشاريع الزراعية؛ وذلك برفقة وفد ضمَّ قيادات القطاعات والإدارات التابعة للمركز.
وتأتي هذه الزيارة ضمن أعمال الوقوف على أنشطة حماية الصحة النباتية والحيوانية في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز التواصل مع الفروع، والوقوف على أعمال الوقاية والمكافحة المقدمة للمستفيدين.
وأشاد "الغامدي" بأداء العاملين في فروع المركز، وجهودهم المستمرة في التصدي للآفات النباتية ونواقل الأمراض ومكافحتها بجانب الوقاية من الأمراض الحيوانية والسيطرة على الأوبئة، فضلاً عن الدور التوعوي والتثقيفي من خلال التواصل مع المزارعين والمربين، مؤكداً أن هذه الجهود تعزز مساهمة الإنتاج النباتي والحيواني في اقتصاد المملكة، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أهمية رفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالصحة الحيوانية والنباتية من أجل رفع كفاءة الأداء وتجويده، مُشيراً إلى أهمية تفعيل عمل مخاطر الإنذار المبكّر وأنظمة الاستجابة للتصدي للآفات النباتية والأمراض الحيوانية.