شاهد.. زيارة رسمية تتفقّد أنشطة الصحة النباتية والحيوانية بمشاريع بعسير ونجران

وأشاد "الغامدي" بأداء العاملين في فروع المركز، وجهودهم المستمرة في التصدي للآفات النباتية ونواقل الأمراض ومكافحتها بجانب الوقاية من الأمراض الحيوانية والسيطرة على الأوبئة، فضلاً عن الدور التوعوي والتثقيفي من خلال التواصل مع المزارعين والمربين، مؤكداً أن هذه الجهود تعزز مساهمة الإنتاج النباتي والحيواني في اقتصاد المملكة، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.