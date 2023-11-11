"أخنوش": العدوان على غزة.. أزمة يزيدها تعقيدًا تمادي إسرائيل في عدوانها السافر على المدنيين العزّل

وأكد في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم، على أن هذه القمة الاسثتنائية تأتي في سياق مشحون بالتوتر واستمرار المواجهات المسلحة في قطاع غزة وما خلفته من آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، إضافةً إلى التخريب والدمار والحصار الشامل، وذلك في خرقٍ سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية، رغم ارتفاع بعض أصوات الحكمة الداعية إلى خفض التصعيد والتهدئة، فيما لا تزال المدافع والصواريخ الإسرائيلية تستهدف المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ، ولم تترك دار عبادة أو مستشفى أو مخيماً إلاّ ودمرته كلياً أو جزئياً.