الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر أدوات السلامة في المنزل

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية توافر أدوات السلامة في المنزل لمواجهة الحوادث.
وأوضحت أن وجود كاشف الدخان وكاشف تسرب الغاز وطفاية الحريق وبطانية الحريق يوفر الوقت اللازم للحد من انتشار الحرائق، وتسهم في سلامة الإنسان وحماية الممتلكات.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.