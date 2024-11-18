"NHC" تُطلق 11 مشروعًا في وجهة خزام شمال الرياض بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية

حيث تضم المشاريع الجديدة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تتفاوت بين الفلل الفاخرة والشقق العصرية، بمساحات وتصاميم تتناسب مع تطلعات العملاء. وتضم المشاريع “خزام بارك ريزيدنس” بمساحات تصل إلى 379 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مشروع “تالا خزام” الذي يقدم وحدات سكنية بواجهات عصرية ومساحات متنوعة تصل إلى 430 مترًا مربعًا، ومشروع “تلال خزام” الذي يقدم وحدات بمساحات تصل إلى 219 مترًا مربعًا.