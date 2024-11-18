"NHC" تُطلق 11 مشروعًا في وجهة خزام شمال الرياض بإجمالي 10 آلاف وحدة سكنية

أعلنت NHC عن إطلاق 11 مشروعًا في “وجهة خزام” شمال مدينة الرياض، بإجمالي عدد وحدات يتجاوز 10 آلاف وحدة سكنية، وذلك كجزء من خطط الشركة لتوفير خيارات متنوعة ترتقي بتطلعات جميع شرائح المجتمع، مع التركيز على تقديمها بتصاميم حديثة، ومرافق متكاملة، وجودة حياة عالية.
حيث تضم المشاريع الجديدة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تتفاوت بين الفلل الفاخرة والشقق العصرية، بمساحات وتصاميم تتناسب مع تطلعات العملاء. وتضم المشاريع “خزام بارك ريزيدنس” بمساحات تصل إلى 379 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مشروع “تالا خزام” الذي يقدم وحدات سكنية بواجهات عصرية ومساحات متنوعة تصل إلى 430 مترًا مربعًا، ومشروع “تلال خزام” الذي يقدم وحدات بمساحات تصل إلى 219 مترًا مربعًا.
كما أعلنت الشركة عن مشروع “إيال خزام” الذي يوفر وحدات فاخرة بمساحات تصل إلى 796 مترًا مربعًا، إلى جانب “جوهرة خزام 1” الذي يوفر خيارات متميزة بمساحات تصل إلى 929 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مشروع “نفاه” الذي يضم وحدات تصل مساحتها إلى 600 متر مربع.
وضمن كمباوند ريجان الذي تم الإعلان عنه في معرض سيتي سكيب، أتاحت الشركة مشروعي “رسين ريجان هيلز” و”إيوان ريجان”، والتي تصل مساحات الوحدات السكنية فيها إلى 435 مترًا مربعًا. ويتميز الموقع بالخصوصية العالية في بيئة مغلقة تضم خدمات أمنية متكاملة على مدار الساعة، فضلاً عن المميزات الأخرى التي تجعل منه بيئة مثالية للعيش في وجهة خزام الواعدة بحياة أفضل اليوم وغدًا للجميع.
كما أطلقت NHC مشروع “أزيان خزام” بمساحات تتراوح بين 200 و471 مترًا مربعًا، ومشروع “جدايا” الذي توفر مساحاته تصل إلى 538 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى مشروع “إيوان خزام” الذي يقدم فللًا بمساحات متنوعة تصل إلى 594 مترًا مربعًا.
وتعمل NHC على تقديم كافة وجهاتها بأعلى مستويات الجودة من خلال الجمع بين التصاميم المبتكرة والبنية التحتية المتكاملة، من ضمنها وجهة خزام، التي ترتقي بالحياة إلى أبعاد جديدة، عبر تكامل المرافق التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والترفيهية والتجارية الشاملة، إلى جانب وفرة المسطحات الخضراء، ووجود شبكة تنقل سهلة عبر المسارات الآمنة للمشاة والدراجات، مما يضمن للسكان والزوار والمستثمرين جودة حياة استثنائية.
الجدير بالذكر أن NHC أعلنت عن استمرار عرضها المقدم خلال معرض ستي سكيب حتى نهاية شهر نوفمبر الحالي، والذي يتضمن تقديم عرض حصري للتملك والاستثمار في وجهاتها العمرانية بقسط شهري يبلغ 400 ريال طوال فترة الإنشاء، وذلك بالتعاون مع مصرف الراجحي، حيث تتيح للجميع الاستفادة منه، في خطوة تعكس حرص الشركة على تقديم حلول تمويلية تسهم في تسهيل رحلة تملك كافة عملائها.