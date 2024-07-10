سرقة وتعدٍ وترويج مواد مخدرة.. الجناة في قبضة "رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها في مناطق المملكة كافة.
وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مواطن في مكة المكرّمة قام بارتكاب حادثة جنائية تمثلت في كسر زجاج مركبة متوقفة، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية.
وفي الرياض، تمّ القبض على مواطن قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأضاف الأمن العام، أنه تمّ القبض على مواطنَيْن في الرياض قاما بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبَّأةً في مركبة يقودها أحدهما.