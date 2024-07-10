سرقة وتعدٍ وترويج مواد مخدرة.. الجناة في قبضة "رجال الأمن"

وأوضح الأمن العام في مقطع فيديو بعنوان "في قبضة رجال الأمن"، أنه تمّ القبض على مواطن في مكة المكرّمة قام بارتكاب حادثة جنائية تمثلت في كسر زجاج مركبة متوقفة، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية.