"النيابة العامة": يحظر طبع أو استعمال عملة ورقية متداولة في المملكة دون ترخيص

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: "كُل من طبع أو نشر أو استعمل لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ألف ريال".