أمير الباحة يستقبل أمير الجوف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإمارتين

من جانبه، قدّم أمير منطقة الجوف شكره لأمير الباحة على حسن الاستقبال وتوفير التسهيلات لفرق العمل المشتركة، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون والتكامل بين المناطق، بما يدعم الاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة، ويسهم في التطوير المؤسسي والتحسين المستمر.