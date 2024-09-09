أمير الباحة يستقبل أمير الجوف لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الإمارتين

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز اليوم، أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز والوفد المرافق له في مقر إمارة المنطقة، ضمن إطار التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين الإمارتين.
وشهد اللقاء حضور المسؤولين من وكلاء الإمارتين، والمكتبين الاستراتيجيين، وعدد من مديري الإدارات الحكومية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون والتكامل بين إمارات المناطق بما يسهم ويعزز قدراتها في المتابعة التنموية والحقوقية، ويدعم جهودها في الاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة، ويمكنها من التطوير المؤسسي والتحسين المستمر وفق أحدث المنهجيات وأفضل الممارسات.
خلال الزيارة، عُقدت عدة اجتماعات موسعة بين الطرفين، تضمنت الاجتماع الرئيسي لاستعراض نتائج وتوصيات الاجتماعات التناظرية بين الوكالات والإدارات المعنية. كما ترأس الأميران اجتماعاً خاصاً بالمكتبين الاستراتيجيين في منطقتي الباحة والجوف، حيث جرى تبادل التجارب حول البناء المؤسسي وتسريع وتيرة العمل بالمكتبين.
وأعرب أمير الباحة عن شكره وامتنانه للقيادة على الدعم المستمر لإمارات المناطق، مما مكّنها من تحقيق الأهداف التنموية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيداً بالدعم المقدم من وزارة الداخلية لتعزيز دور الإمارات في أداء مهامها بكفاءة واحترافية.
من جانبه، قدّم أمير منطقة الجوف شكره لأمير الباحة على حسن الاستقبال وتوفير التسهيلات لفرق العمل المشتركة، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون والتكامل بين المناطق، بما يدعم الاستفادة من الميز النسبية لكل منطقة، ويسهم في التطوير المؤسسي والتحسين المستمر.