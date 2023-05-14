مستشفى سليمان الحبيب بالخبر يُجري عملية تعديل "جنف" بالمنظار لأول مرة بالشرق الأوسط

وقال رئيس الفريق الطبي المعالج د.سلطان السالمي إنه مع إصابة الطفل بالتوحد تَعَذر التعامل مع حالته بالدعامات والحزام الطبي؛ فضلًا عن أن تزايد درجة الانحراف ووصولها إلى 45 وكون المريض ما زال في مرحلة النمو؛ دفعت الفريق الطبي إلى البحث عن خطة علاجية تستصحب كل هذه المعطيات، وبالفعل أُخضِع المريض لعملية متقدمة تسمى بـ"شد العمود الفقري"، وجرت باستخدام المنظار بمساعدة الدكتور زياد الغامدي من جراحة الصدر، وكذلك استخدام جهاز الملاحة العصبية وتخطيط الأعصاب، وتم فيها تعديل درجة الانحراف باستخدام مسامير وحبل جانبي، مع الإبقاء على مرونة العمود الفقري؛ بهدف توجيه وتقويم النمو ليتم التعديل بشكل تلقائي، وتُعَد العملية الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.