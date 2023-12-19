"الصمعاني" يوجّه بإطلاق خدمات "التبليغ العدلي" عبر "ناجز"

وأوضحت وزارة العدل أن خدمة "المطالبة المالية" تمكّن المستفيد "الدائن" من إخطار المدين بالمبلغ الذي يجب استيفاؤه؛ ليقوم بالسداد خلال المدة النظامية، وفي حالة عدم السداد يكون للدائن الحق في رفع الدعوى للمطالبة بمستحقّاته؛ حيث تختصر هذه الخدمةُ الوقتَ والجهد على الأفراد والمنشآت؛ إذ لا يحتاج المستفيد، ابتداءً، إلى رفع الدعوى التي لا يتوافر عنصر المنازعة فيها، وذلك وفق ما نصّت عليه المادة التاسعة عشرة في الباب الثالث لقيد الدعوى في نظام المحاكم التجارية.