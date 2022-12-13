"متقن" تُدشِّن انطلاقتها في حفل مهيب بالرياض

وتخلل الحفل عدد من الفقرات، منها استعراض خطط الشركة الاستراتيجية على المدى البعيد، التي لاقت استحسان الحاضرين، وتوقعاتهم بنجاح كبير لها، وبإحداثها طفرة كبيرة في المجال اللوجستي بالسعودية.