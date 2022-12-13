"متقن" تُدشِّن انطلاقتها في حفل مهيب بالرياض

بحضور عدد من أصحاب السعادة ورجال الأعمال والمستثمرين، دشَّنت شركة متقن للخدمات اللوجستية لحظة انطلاقتها في حفل مهيب، أُقيم في قصر العارض بجامعة الملك سعود مساء أمس الاثنين.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات، منها استعراض خطط الشركة الاستراتيجية على المدى البعيد، التي لاقت استحسان الحاضرين، وتوقعاتهم بنجاح كبير لها، وبإحداثها طفرة كبيرة في المجال اللوجستي بالسعودية.
وصرَّح عبدالله السبيعي، رئيس مجلس إدارة شركة متقن، بأن "الشركة تحرص على ابتكار أي فكرة جديدة، من شأنها خدمة السوق السعودي اللوجستي؛ لتضع شركة متقن في مكانة متميزة".
وأضاف "السبيعي" بأنه تم تخصيص جزء من رأس المال لخلق فرص استثمارية، وفتح المجال للمستثمرين للدخول كشركاء نجاح للشركة.
يُذكر أن شركة متقن اتخذت خطوات كبيرة في هذا الإطار، منها توقيع عقود واتفاقات مهمة عدة مع شركات وتطبيقات مهمة في السوق السعودي.