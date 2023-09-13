المنصة الوطنية للمزادات "سومتك" الهادفة إلى رقمنة سوق المزادات في السعودية تغلق جولة استثمارية بهدف التوسّع في قطاع المزادات الإلكترونية

انطلقت سومتك في عام 2023 ، وتتخذ الرياض مقراً رئيسياً لها، بهدف إتاحة المزادات العقارية لجميع الفئات من أفراد وشركات وتمكينهم من المشاركة في المزادات أو طرح عقاراتهم للمزاد في بيئة رقمية آمنة، مقدمةً تجربةً استثنائية للمستفيد النهائي.