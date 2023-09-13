المنصة الوطنية للمزادات "سومتك" الهادفة إلى رقمنة سوق المزادات في السعودية تغلق جولة استثمارية بهدف التوسّع في قطاع المزادات الإلكترونية

أعلنت شركة منجم تطوير الأعمال (BIM Ventures) عن إغلاق جولة استثمارية لصالح سومتك بمشاركة عدداً من الشّركات الاستثمارية والمستثمرين الملائكيين من مجموعة منجم المستثمر.
انطلقت سومتك في عام 2023 ، وتتخذ الرياض مقراً رئيسياً لها، بهدف إتاحة المزادات العقارية لجميع الفئات من أفراد وشركات وتمكينهم من المشاركة في المزادات أو طرح عقاراتهم للمزاد في بيئة رقمية آمنة، مقدمةً تجربةً استثنائية للمستفيد النهائي.
دخلت سومتك سوق المزادات العقارية لتوفير المزادات المتزامنة لشريحة أكبر من العملاء، بتكاليف أقلّ، وتشمل مزادات مركز الإسناد، والتصفية «إنفاذ» والمزادات الخاصة.
والجدير بالذكر، أن سومتك منذ إطلاقها في مارس 2023 نفذت مبيعات من خلال المزادات تجاوزت قيمتها المليار ريال سعودي، تمثلت في بيع مساحات تفوق المليون ومئتين ألف متر مربع بإجمالي عدد سومات تجاوز العشرين ألف سومة.
وصرَّح خالد الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة سومتك: "نحن فخورون بأنّ نكون أحد المؤثرين الرئيسيين لرقمنة قطاع المزادات العقارية، حيث أن سوق المزادات العقارية هو سوق ملياري ولا زال في نمو وازدهار، ونطمح من خلال سومتك أن نصبح الوجهة الأولى للمزادات الإلكترونية".