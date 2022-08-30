3 ألوان مميزة لـ دهانات غرف النوم 2022 من "دهانات الجزيرة"

إن كنت تشعر بالملل في غرفتك، فلعلها إشارة بأن وقت التجديد قد حان! ستتعرّف في هذه الأسطر على أفضل تشكيلات الألوان الرائجة لغرف النوم في سنة 2022.
بتراكم الخبرات يتمّ الوصول إلى أفضل النتائج، ولذلك، أجرت "دهانات الجزيرة" بحثاً شاملاً لجمع آراء الخبراء، من مختصي الألوان إلى مصممي الديكور الداخلي، لتقديم تصوّر حول أفضل ثلاثة ألوان، يرى خبراء الألوان بأنها حديث الموسم لهذه السنة 2022.
في المجموعة التي أطلقتها "دهانات الجزيرة" تحت اسم "موضة ألوان 2022"، حرص خبراء الألوان على الظهور بألوان مميزة تمزج بين النقاء والهدوء، وفي ذات الوقت، تغمر الغرفة بأجواء المرح والحياة. يشير "أودي"، أحد خبراء الألوان في التصميم الداخلي في "دهانات الجزيرة"، إلى أن الألوان المحايدة وألوان الباستيل تطغى على خيارات الألوان الأخرى هذه السنة، وأن أكثر خبراء الألوان يتجهون إلى تشكيل مجموعات من الألوان المحايدة.
في عالمنا الصاخب، بدأ الإنسان الحديث بالابتعاد عن الطبيعة والانغماس أكثر وأكثر في صخب الحياة المعاصرة. لذلك، كانت الرغبة العارمة بالعودة إلى جذور الإنسان في الطبيعة هو الهاجس الأبرز خلف تطوير مجموعة الألوان الجديدة. تكمن الفلسفة في ابتكار مجموعة الألوان الجديدة في مفهوم "العودة إلى الطبيعة"، حيث إن الألوان في هذه المجموعة، بكل درجاتها، تحاول تقريب الإنسان إلى روح الطبيعة من جديد.
بطبيعة الحال، لا يمكن للإنسان الانفكاك عن الحياة المعاصرة، لذلك كان أفضل طريق يتمّ سلوكه هو في دمج الحداثة مع الطبيعة لخلق التوازن المطلوب في حياتنا. توازن تبعثه هذه الألوان، ما بين هدوء الطبيعة وحيوية الحداثة، لخلق جو يعمّه السلام داخل غرف النوم.
فيما يلي تسرد "دهانات الجزيرة" ثلاثة خيارات هي الأفضل لغرف النوم، والتي قد يجذبك أحدها ليجعل من غرفتك عالماً خاصاً يعكس ذاتك الجديدة وأفكارها.
كانت وما تزال الألوان المحايدة من الألوان الحاضرة بقوة في كل موضات الألوان. يعود السبب في ذلك إلى ما تتميز به مجموعة الألوان المحايدة عن باقي مجموعات الألوان، حيث إن للألوان المحايدة ودرجات الأوف وايت الهادئة جمال يتجاوز اعتبارات الزمان والمكان، بالإضافة إلى أن الألوان المحايدة تمنح المصمم مساحة أوسع للإبداع من غير تقييد، كما أنها ألوان ذات أنماط وتشطيبات مختلفة ومرنة.
ومن مميزات الألوان المحايدة أيضاً أنها هادئة وأنيقة، ولذلك، يفضّل اختيارها لغرف النوم، لما لهذه الغرف من خصوصية مختلفة عن باقي غرف المنزل. تقترح "دهانات الجزيرة" إضافة قطع أثاث مميزة مع هذه الألوان، مثل سجادة مطرزة بألوان زاهية، أو ملاءات سرير فاخرة، لتضفي لمستك الخاصة على المكان.
تضع "دهانات الجزيرة" أول لون من اختياراتها بين يديك، لون "ستييم" وهو بدرجة البيج الرمادي، فهو لون مختلف، وبحسب الأثاث الذي تنتقيه لغرفتك، سيغيّر هذا اللون من الأجواء داخل الغرفة، إما أن تكون غرفة أنيقة ومرتبة، أو غرفة مفعمة بالحياة.
يكمن سرّ التميّز في تنسيق الألوان المحايدة على جدران الغرفة في التفاصيل الصغيرة للديكور الداخلي. للألوان المحايدة رونق ودفء لا نجده عند الألوان الأخرى، وتسمح هذه الألوان لقطع الأثاث الموجودة داخل الغرفة بأخذ حيّزها وإظهار جمالها. لذا، عندما تتخذ القرار باستخدام لون محايد لغرفتك، يُنصح باستخدام أثاث مفعم بالألوان الجريئة، والقطع والخامات المميزة والفاخرة لخلق جوّ جميل من التضاد.
يمكنك الاطلاع على دهان"نوفل" لمزيد من الأفكار حول الألوان المناسبة لك.
ستضيف هذه المجموعة الأنيقة من الدرجات الخافتة لمسة أنيقة من لونك المفضّل على غرفتك من دون جعل اللون صارخاً، فإن هذه الألوان الهادئة قادرة على بعث شعور بالانتعاش، كما أنها تحافظ بنفس الوقت على أناقتها. درجات الألوان في هذه المجموعة مرحة، وحيوية، وأنيقة بشكل أخّاذ داخل غرف النوم. ويمكن القول بأن مجموعة ألوان الباستيل تجذب الأفراد بمختلف ميولهم وأمزجتهم، سواء كانوا من النوع الهادئ المتأمل، أو من محبي الخيارات الجريئة والمختلفة في الديكور.
للون الوردي القدرة على بعث الشعور بالرّقة والحماس في آنٍ واحد، إلا أن ما يجعل هذا اللون مختلفاً وصعباً في الاختيار هي الدرجات المتعددة منه، بتدرّجات من الوردي الناعم إلى الأرجواني. لذا، إن كنت تفكّر باختيار اللون الوردي لتحصل على مظهر أنيق وطبيعي لغرفتك، فعليك اختيار درجة ناعمة مثل هذا اللون الجميل من المجموعة، وهو لون "بينك روز"، ليضيف لمسة جمالية لديكور غرفتك الداخلية. تجمع هذه الدرجة ما بين النعومة والفخامة، وتعطي للغرفة هالة من الهدوء، ويمكن أن يستخدم هذا اللون لغرف أخرى داخل المنزل أيضاً.
يرى خبراء الألوان بأن اللون الأخضر، مثل اللون الوردي، لون حاضر بقوة في مخيّلة مصممي الديكور الداخلي هذه السنة، لكن هذا اللون على وجه الخصوص غير معتاد في غرف النوم. وعلى العكس من السائد فاللون الأخضر من الألوان المفضّلة في المساحات المخصصة للنوم، لما لهذا اللون من إيحاءات يتفرّد بها، فهو لون يبعث على الهدوء والسلام والتأمل، كما أنه من أقرب الألوان إلى الطبيعة، فإذا رغبت في جعل غرفتك مكاناً خاصاً تلجأ إليه لتريح عقلك وجسدك وتهرب من صخب الحياة اليومية، فإن اللون الأخضر أقرب لون مرشّح لك!
لخلق غرفة نوم تبعث على الانتعاش والراحة، تنصح "دهانات الجزيرة" بتجربة لون "ألوڤيرا" بدرجة الأخضر الناعم، فهو لون بديع المنظر، وينسجم مع خيارات متعددة من الديكورات والإكسسوارات.
ولمزيد من الاطلاع والمعلومات يمكنك متابعة قنوات "دهانات الجزيرة" على منصّات التواصل الاجتماعي: انستغرام - تويتر- فيسبوك - يوتيوب - لينكدإن