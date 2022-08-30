3 ألوان مميزة لـ دهانات غرف النوم 2022 من "دهانات الجزيرة"

للون الوردي القدرة على بعث الشعور بالرّقة والحماس في آنٍ واحد، إلا أن ما يجعل هذا اللون مختلفاً وصعباً في الاختيار هي الدرجات المتعددة منه، بتدرّجات من الوردي الناعم إلى الأرجواني. لذا، إن كنت تفكّر باختيار اللون الوردي لتحصل على مظهر أنيق وطبيعي لغرفتك، فعليك اختيار درجة ناعمة مثل هذا اللون الجميل من المجموعة، وهو لون "بينك روز"، ليضيف لمسة جمالية لديكور غرفتك الداخلية. تجمع هذه الدرجة ما بين النعومة والفخامة، وتعطي للغرفة هالة من الهدوء، ويمكن أن يستخدم هذا اللون لغرف أخرى داخل المنزل أيضاً.