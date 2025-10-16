"الإسكان" تُقرّ تحديثات لائحة جزاءات تقسيم المباني ..الغرامة تصل لـ 25 ألف ريال للوحدة المخالفة

وبيّنت أن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح من (5) آلاف إلى (25) ألف ريال للوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يتعذّر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها وإزالة الضرر، على أن يُقدّم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تُثبت سلامة المنشآت المقامة.