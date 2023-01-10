"دلة البركة" الراعي الماسي لمؤتمر خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج 2023"

وتشارك «دلة البركة» في إكسبو الحج 2023 بصفتها الراعي الماسي للمساهمة في دعم جهود وزارة الحج والعمرة، وللارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030، ومواصلة لتاريخها العريق في خدمة الحجاج والمعتمرين، منذ أسسها المغفور له صالح كامل، رحمه الله، حيث تشرفت بتنفيذ أول عقود نظافة الحرمين الشريفين، لتطور عبر السنوات منظومة متكاملة من الشركات لخدمة ضيوف الرحمن؛ من أبرزها شركة دله لنقل الحجاج بين مكة والمدينة والمشاعر المقدسة بأسطول حديث من الباصات يبلغ 840 حافلة، وأبراج معاد التي تشمل 21 برجاً فندقياً بأكثر من 11 ألف غرفة بجوار بيت الله الحرام، وفندق دلة طيبة من فئة الخمس نجوم، الذي يحتوي على 473 وحدة فندقية، ويبعد 50 متراً عن المسجد النبوي، ومشروع المناخة الحضري الملاصق لساحات الحرم النبوي، ويضم 1.400 وحدة فندقية، وشركة مجموعة خدمات الطعام، بطاقة إنتاجية تزيد على 50 ألف وجبة يومياً، ووكالة دارين للسفر والسياحة، وشركة تسهيل لخدمات استقبال وتوديع المعتمرين والزوار في المطارات وتقديم الخدمات اللوجستية.