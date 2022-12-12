"ريم الفيصل" تناقش التحالفات المستقبلية بين التكنولوجيا ولعبة التسويق

وبيّنت أن "الميتافيرس" سيغير أمورًا كثيرة في عدة مجالات، منها البنوك، حيث ستستغني مثلاً عن كثير من الفروع، وكذلك في الخدمات الطبية، التي تستخدم البعد الثلاثي، وأيضًا الجامعات في الدراسة عن بعد، مختتمةً حديثها قائلة: "إن أبرز التحديات لهذه التقنيات هي عدم المعرفة، فعلى الفرد الذي سيتعامل مع هذه التقنيات دراستها جيدًا، وأن يأخذ وقته في التعلم، حيث إنه يحتاج إلى 150 ساعة على الأقل ليكون ملمًا بجميع المجالات، لأن من المخاطر التي سيقع فيها غير الدارس للمجال هي سرقة الهوية والمبالغ المالية، على سبيل المثال.