استئصال ناجح لورم نادر يزن 2.5 كيلو من مريضة خمسينية بالجوف

وأوضحت "صحة الجوف" أن أطباء الجراحة وأورام الثدي والغدد الصماء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا بالتعاون مع أطباء برنامج الدعم الطبي المؤقت والطبيب الزائر، استقبلوا حالة لمريضة تعاني من ألم في الصدر مع وجود تورم، وتم عمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود ورم في الصدر بمنطقة الثدي وتَسبب لها في معاناة مؤلمة، بالإضافة إلى الحجم الكبير الذي خلّفه لها في منطقة الصدر.