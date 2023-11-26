التهاب مزمن وحصوات.. نجاح أول عملية منظار جراحي بمستشفى بدر العام بالمدينة

وأبان التجمع أن هذه العملية تعدّ الأولى التي يجريها الأطباء بالمستشفى، بعد دعمه مؤخراً بجهاز المنظار الجراحي، ما يتيح إجراء العمليات الجراحية في مختلف التخصصات بأقل تأثير جراحي على جسد المريض، إضافة إلى تقليص قوائم الانتظار في المنشآت الصحية الطرفية التي تتبع لمحافظة بدر.