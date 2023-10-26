محليات

شرطة مكة تطيح بمواطن ومقيم لترويجهما "الشبو"

توقيفهما واتخاذ الإجراءات وإحالتهما إلى جهة الاختصاص
شرطة مكة تطيح بمواطن ومقيم لترويجهما "الشبو"

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن ومقيم من الجنسية الميانمارية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وتم توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة مكة
الشبو

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