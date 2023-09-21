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"العجمي": سيسجل التاريخ بحروف من ذهب ما تذخر به المملكة من إنجازات كانت في أحد الأيام "حلمًا"

قال: يحق للمواطن أن يفخر بما تصنعه قيادتنا الرشيدة من إنجازات ملموسة في واقع الحياة اليومية