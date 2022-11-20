انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول بجميع المناطق

وكان قد أوضح في وقتٍ سابقٍ المتحدث الرسمي للإدارة علي الغامدي؛ أن الاختبارات ستنطلق في الساعة الـ ٧ صباحاً في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مبيناً أن الإدارة أنهت استعداداتها وتجهيزاتها كافة للاختبارات وفق الخطط المعدة، داعياً جميع المدارس إلى التقيُّد بتعليمات وقواعد الاختبارات للعام الدراسي ١٤٤٤هـ خلال تنفيذ أعمالها.