انطلاق الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول بجميع المناطق

انطلقت صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1444هـ، في جميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي.
وتوجّه نحو مليون ومائتي ألف طالب وطالبة بتعليم منطقة الرياض، إلى أداء الاختبارات التحريرية على مدى أسبوع كامل تنتهي بأعمال الرصد واعتماد النتائج يوم الخميس ٣٠ /٤/ ١٤٤٤هـ
وكان قد أوضح في وقتٍ سابقٍ المتحدث الرسمي للإدارة علي الغامدي؛ أن الاختبارات ستنطلق في الساعة الـ ٧ صباحاً في جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، مبيناً أن الإدارة أنهت استعداداتها وتجهيزاتها كافة للاختبارات وفق الخطط المعدة، داعياً جميع المدارس إلى التقيُّد بتعليمات وقواعد الاختبارات للعام الدراسي ١٤٤٤هـ خلال تنفيذ أعمالها.