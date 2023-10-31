«قو للاتصالات» تواصل الربحية وتحقق أعلى إيرادات وصافي أرباح نصفية تاريخية بنمو 1922 %؜ في الأرباح مقارنة بالعام المالي الماضي

حقّقت شركة اتحاد عذيب «قو للاتصالات» أعلى صافي أرباح نصف سنوية للنصف المالي الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2023 بلغ 100.5 مليون ريال، بنمو نسبته 1922 % مقارنة بصافي أرباح النصف الأول من العام المالي الماضي.
وجاء هذا النمو في الأرباح نتيجة لزيادة إيرادات الشركة التي بلغت 444.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنمو نسبته 54 % مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام المالي السابق.
كما كشفت النتائج المالية للشركة عن تسجيل إجمالي أرباح بلغت 148.2 مليون ريال، بزيادة بلغت 84 %، وأرباح تشغيلية نصفية غير مسبوقة بلغت 88.6 مليون ريال، والتي تمثل زيادة بنسبة 525 % مقارنة بالنصف الأول المماثل من العام المالي السابق. كما بلغت ربحية السهم 11.2 ريال تمثل أعلى ربحية للسهم في تاريخ الشركة؛ مما ينعكس إيجاباً على المساهمين.
تأتي الزيادة في أرباح النصف الأول من العام المالي الحالي نتيجة استمرار نمو أعمال الشركة وخدماتها وحلولها وتطوير بنيتها التحتية وتحسين خدمة وتجربة العملاء مع التوسع في خدمات إنترنت الأشياء والحلول الرقمية وخدمات الجيل الخامس (5G)، مما انعكس إيجاباً على نمو إيرادات حلول وخدمات قطاع الأعمال والقطاع الحكومي الذي يمثل محوراً أساسياً في إستراتيجية الشركة، إضافة إلى ترشيد التكاليف والتركيز على مشاريع النمو بناءً على إستراتيجية التحول للشركة.
وفي هذا الشأن، أكّد رئيس مجلس إدارة شركة «قو للاتصالات» الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى؛ أن النتائج المالية للنصف المالي الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2023 تعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، والحرص على تحقيق مصالح مساهمي الشركة، والارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأرباح.
وأشار باعيسى؛ إلى أن الشركة عازمة على الاستمرار في تحقيق الأرباح والنمو والمساهمة الإيجابية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، مضيفاً "مكّنتنا رؤية 2030 من الارتكاز على برامج وطنية داعمة وتوفر فرصاً كبيرة".
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «قو للاتصالات» يحيى بن صالح آل منصور، أن تحقيق الشركة الأرباح للنصف المالي الأول المنتهي في 30 سبتمبر 2023، يعود إلى الاستمرار في تنفيذ إستراتيجية التحول للشركة، وتنفيذ الخطط التي أعدت لتحقيق واستدامة النمو والتوسع، التي انعكست على نتائج الشركة إيجابياً، كما يعود إلى أداء فريق العمل من المواهب والكفاءات الوطنية الشابة الشغوفة بالنجاح، والتأكيد على رفع الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين تجربة العميل لتقديم أفضل مستوى خدمات لعملائنا من الأفراد وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي.
وقال آل منصور: "ندرك في إدارة الشركة أن استمرارية تحقيق النجاح والأرباح في قطاع تنافسي تمثل تحدياً كبيراً؛ إلا أننا نجحنا في ذلك، وحققنا أرباحاً تاريخية، وسنواصل بإذن الله، هذا النجاح خلال الفترة المقبلة"، مشدداً على أن الشركة ستعمل على مواكبة تطلعات مساهميها ومشتركيها والاستمرار في مسيرتها لمواكبة رؤية 2030 وتحقيق أهداف إستراتيجية التحول.
الجدير بالذكر أن الشركة قدّمت ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية وذلك يوم الأحد بتاريخ 1445/01/19هـ الموافق 2023/08/06م، بمبلغ 250 مليون ريال وذلك للمضي قدماً في تنفيذ أهداف إستراتيجية التحول وتمويل مشاريعها.
وتتوقّع الشركة أن زيادة رأس المال ستنعكس إيجاباً على حقوق المساهمين وأداء الشركة، حيث إن المشاريع المخطط تنفيذها من مستخلصات الطرح ستسهم في توسع الشركة وتطوير بنيتها التحتية وتحسين خدماتها لتجعلها أكثر تنافسية في السوق السعودي.
كما أعلنت «قو للاتصالات» توقيع اتفاقية مع شركة توال؛ لتسوية جميع الأرصدة والمستحقات بين الطرفين الخاصة باتفاقية مشاركة أبراج الاتصالات، إضافة إلى تحويل كامل ملكية أبراج الاتصالات لمصلحة شركة «قو للاتصالات» وإلغاء اتفاقية مشاركة الأبراج السابقة، وسوف يتم عكس الأثر المالي الإيجابي نتيجة لهذه التسوية وإثباتها في حسابات الشـركة في الربع المالي الثالث المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2023م.