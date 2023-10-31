«قو للاتصالات» تواصل الربحية وتحقق أعلى إيرادات وصافي أرباح نصفية تاريخية بنمو 1922 %؜ في الأرباح مقارنة بالعام المالي الماضي

وجاء هذا النمو في الأرباح نتيجة لزيادة إيرادات الشركة التي بلغت 444.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بنمو نسبته 54 % مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام المالي السابق.

كما كشفت النتائج المالية للشركة عن تسجيل إجمالي أرباح بلغت 148.2 مليون ريال، بزيادة بلغت 84 %، وأرباح تشغيلية نصفية غير مسبوقة بلغت 88.6 مليون ريال، والتي تمثل زيادة بنسبة 525 % مقارنة بالنصف الأول المماثل من العام المالي السابق. كما بلغت ربحية السهم 11.2 ريال تمثل أعلى ربحية للسهم في تاريخ الشركة؛ مما ينعكس إيجاباً على المساهمين.