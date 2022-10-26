"ابتلعها حية".. فيديو للحظة إخراج امرأة من بطن ثعبان في إندونيسيا

وقال أنطو، رئيس القرية التي شهدت الحادث: "إن الضحية لم تعد إلى المنزل منذ مساء الجمعة، فقامت عائلتها بإبلاغ السلطات المحلية عن فقدانها، وبعدها خرجت مجموعات للبحث عنها في الغابة القريبة".