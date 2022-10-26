"ابتلعها حية".. فيديو للحظة إخراج امرأة من بطن ثعبان في إندونيسيا
كشف فيديو مأساوي عن لحظة إخراج امرأة من بطن ثعبان عملاق في إندونيسيا، وكان الوحش الذي يبلغ طوله سبعة أمتار، قد ابتلع ضحيته أثناء قيامها بجمع المطاط في غابة قريبة من منزلها.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كانت امرأة تدعى جهراء (54 عامًا)، قد اختفت مساء الجمعة الماضي في غابة بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الغربية.
وقال أنطو، رئيس القرية التي شهدت الحادث: "إن الضحية لم تعد إلى المنزل منذ مساء الجمعة، فقامت عائلتها بإبلاغ السلطات المحلية عن فقدانها، وبعدها خرجت مجموعات للبحث عنها في الغابة القريبة".
وحسب الصحيفة، فبعد يومين من البحث عثر السكان على ثعبان ضخم في الغابة، وكانت معدته منتفخة بشكل واضح.
ويُظهر الفيديو الذي بثته الصحيفة لحظة محاصرة السكان للثعبان العملاق، وقيامهم بضربه وقتله، وبعدها فتحوا بطنه ووجدوا جسد المرأة بالداخل، وكانت كما هي بملابسها.
ويقول أنطو: ربما عانت هذه الجدة محنة مؤلمة تستغرق حوالى ساعتين؛ حيث يضرب الثعبان الضحية بأنيابه فيجرحها ويشل حركتها، ثم يلتف حولها ويبدأ في عصرها، قبل أن يبتلعها.
ويقول أنطو: "إن القرويين قلقون الآن من أن ثعابين أكبر لا تزال في الغابة القريبة من منازل القرية".
جدير بالذكر أنها ليست الحادثة الأولى، ففي مارس 2017، تم إخراج امرأة تدعى أكبر سالوبيرو من معدة ثعبان بعد أن أكلها حية في جزيرة غرب سولاويزي.