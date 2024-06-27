"التعليم" تطلق "الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية"

أعلن مديرُ الإدارة العامة للتعليم المستمر في وزارة التعليم "د. يحيى آل مفرح"، انطلاقَ "الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية".
وقال: الحملات انتقائية مركزة تقام في الأماكن التي يصعب فيها إقامة فصول منتظمة، مدتها شهران وهدفها محو الأمية ورفع مستوى الوعي.
وأضاف: نحن نركّز على مستوى الوعي، بالإضافة إلى الهدف الرئيس وهو محو الأمية، والوعي يشمل مختلف المجالات كالصحة والبيئة والتقنية ومختلف الأمور التي تهمّ المستهدفين بهذه الحملات.
وأردف مدير إدارة التعليم المستمر: الهدف الرئيس هو ضمان وصول التعلم للجميع وتوفير فرصة التعلم مدى الحياة، ومساعدة الفئات التي فاتتها فرصة التعليم على الارتقاء بالوعي وتعزيز الجوانب الصحية والبيئية؛ حيث يتمّ تعليمهم كيفية الدخول إلى نظام "أبشر"، والتعامل مع الصراف الآلي والحفاظ على البيانات الرقمية، وغير ذلك.