"التعليم" تطلق "الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية"

وأردف مدير إدارة التعليم المستمر: الهدف الرئيس هو ضمان وصول التعلم للجميع وتوفير فرصة التعلم مدى الحياة، ومساعدة الفئات التي فاتتها فرصة التعليم على الارتقاء بالوعي وتعزيز الجوانب الصحية والبيئية؛ حيث يتمّ تعليمهم كيفية الدخول إلى نظام "أبشر"، والتعامل مع الصراف الآلي والحفاظ على البيانات الرقمية، وغير ذلك.