بتكلفة 136 مليون ريال.. "سلطان الخيرية" تشيد 129 جامعاً ومسجداً بمناطق السعودية

كما تبنّى البرنامج أيضاً بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية مشروعاً خاصاً بتأهيل وتهيئة مداخل ومرافق مساجد وجوامع المملكة في غير المدن الرئيسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وخصص له 5 ملايين ريال، حيث تم حتى الآن اكتمال تنفيذ أعمال التهيئة لعدد 38 مسجداً وجامعاً بمنطقة الرياض موزعة على 6 مدن ومحافظات خارج مدينة الرياض، كما يجري حالياً طرح وثائق منافسة أعمال التهيئة المطلوبة لـ 5 مساجد في محافظة الدلم، ولـ 17 مسجداً وجامعاً في الأفلاج ووداي الدواسر، فيما يتم التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لاستلام قائمة المساجد المقترحة بالمناطق الأخرى للاستفادة من مشروع البرنامج.