بتكلفة 136 مليون ريال.. "سلطان الخيرية" تشيد 129 جامعاً ومسجداً بمناطق السعودية

تواصل مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية عبر برنامج العناية بالمساجد بمتابعة وخدمة المساجد التي شيدها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (يرحمه الله) والتي يقدر عددها حتى الآن بـ129 جامعاً ومسجداً مع ما يتبعها من مبان سكنية موزعة على جميع مناطق المملكة.
فيما بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى الآن 136 مليون ريال على أعمال البرنامج التي غطت التطوير والترميم وإعادة البناء بمعايير فنية وبكافة المستلزمات المادية والعينية لضمان تنفيذها على أكمل وجه.
وكان بناء المساجد من أبرز المشاريع والأعمال الخيرية التي كان يحرص عليها الأمير سلطان بن عبدالعزيز يرحمه الله، ويحظى البرنامج باهتمام كبير ضمن أعمال المؤسسة التي تقدمها للمجتمع في إطار دورها الاجتماعي والإنساني والخيري، وتدعم المؤسسة البرنامج بالمتطلبات المالية والفنية اهتماماً بأوضاع تلك المساجد والجوامع والعناية بها انطلاقاً من أهمية المسجد في الإسلام وفي حياة المسلمين.
يشار إلى أن البرنامج أكمل حتى الآن تنفيذ أعمال العناية المطلوبة لعدد 42 مسجداً وجامعاً مع مبانيها السكنية على مستوى المملكة، كما يجري حالياً تنفيذ 6 مساجد وجوامع موزعة على بعض مناطق المملكة، إضافة إلى متابعة إجراءات طرح وثائق منافسة تنفيذ أعمال العناية لعدد 5 مساجد وجوامع في مناطق مختلفة بعد أن تم زيارتها وتحديد طبيعة وحجم احتياجاتها.
كما تبنّى البرنامج أيضاً بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية مشروعاً خاصاً بتأهيل وتهيئة مداخل ومرافق مساجد وجوامع المملكة في غير المدن الرئيسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وخصص له 5 ملايين ريال، حيث تم حتى الآن اكتمال تنفيذ أعمال التهيئة لعدد 38 مسجداً وجامعاً بمنطقة الرياض موزعة على 6 مدن ومحافظات خارج مدينة الرياض، كما يجري حالياً طرح وثائق منافسة أعمال التهيئة المطلوبة لـ 5 مساجد في محافظة الدلم، ولـ 17 مسجداً وجامعاً في الأفلاج ووداي الدواسر، فيما يتم التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لاستلام قائمة المساجد المقترحة بالمناطق الأخرى للاستفادة من مشروع البرنامج.
وحظيت أعمال برنامج العناية بالمساجد بإشادة القائمين على تلك المساجد وما يقدمه البرنامج من عناية ومتابعة كان لها بالغ الأثر في المحافظة على مكوناتها وجودتها وفي تعظيم استفادة المسلمين من تلك المساجد ومرافقها.