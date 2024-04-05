بالفيديو.. مقيمة تعتنق الإسلام في رمضان بتيماء والسبب حُسن تعامل أسرة سعودية

تأتي الخطة الإستراتيجية الجديدة للجمعية، لتسهم في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها والتي تتمثل في مكافحة الانحراف الفكري، وبيان آثاره وأسبابه، واستخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى، ونشر العلم الشرعي، والاهتمام الدعوي بالجاليات، والتواصل معهم.