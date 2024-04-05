بالفيديو.. مقيمة تعتنق الإسلام في رمضان بتيماء والسبب حُسن تعامل أسرة سعودية

نشرت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تيماء، عبر حسابها على منصة إكس، فيديو يوثّق قصة اعتناق مقيمة هندية الإسلام في تيماء.
وتحدّثت المقيمة عن سبب اعتناقها للإسلام، وهو الخلق الرفيع والتعامل الحسن الذي وجدته من قِبل أسرة سعودية تعمل معها، وهو ما يبرهن على مدى رفعة وسمو قيم الأسرة السعودية وأخلاقها.
يُذكر أن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتيماء تسهم من خلال برامجها في دعم وتوجيه المسلمين الجدد، حيث بلغ عدد المسلمين الجدد منذ تأسيس الجمعية حتى اليوم 1070 مسلماً جديداً.
وأطلقت الجمعية، الأربعاء الماضي، الهوية البصرية والخطة الإستراتيجية لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة تيماء 2027.
تأتي الخطة الإستراتيجية الجديدة للجمعية، لتسهم في تحقيق رؤية 2030، وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها والتي تتمثل في مكافحة الانحراف الفكري، وبيان آثاره وأسبابه، واستخدام التقنية الحديثة في الدعوة إلى الله تعالى، ونشر العلم الشرعي، والاهتمام الدعوي بالجاليات، والتواصل معهم.