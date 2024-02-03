مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة ثلاثيني مع مضاعفات ارتجاع مريئي بعملية حديثة وبدون فتح جراحي

والذي أضاف بأنه عند وصول المريض للمستشفى والإطلاع على تاريخه المرضي، تم إخضاعه لمجموعة من التحاليل المخبرية واختبار لنسبة الحموضة باستخدام الكبسولة واجراء اختبار لجهد المريء، وقد أبانت النتائج وجود إرتفاع شديد في نسبة التدفق العكسي وإرتجاع للأحماض بالمعدة نحو المريء، وأن الأدوية المثبطة للأحماض التي صرفت له أثناء محاولاته السابقة للعلاج في أكثر من مستشفى، أصبحت بلاجدوى ولا تحقق النتيجة المرجوة.