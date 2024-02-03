مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُنهي معاناة ثلاثيني مع مضاعفات ارتجاع مريئي بعملية حديثة وبدون فتح جراحي

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، بإجراء عملية نوعية حديثة وبدون فتح جراحي بواسطة تقنيات منظار الجهاز الهضمي المتطور، وذلك لإنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 38 عاماً ، وصل المستشفى يشكو من مضاعفات الارتجاع المريئي الحاد منذ سنوات والشعور الدائم بالحرقة في منطقة الصدر والرغبة بالإستفراغ، وكذلك عدم القدرة على ممارسة الحياة بصورة طبيعية. ذكر ذلك الدكتور علي الشهري المدير الطبي للمستشفى.
والذي أضاف بأنه عند وصول المريض للمستشفى والإطلاع على تاريخه المرضي، تم إخضاعه لمجموعة من التحاليل المخبرية واختبار لنسبة الحموضة باستخدام الكبسولة واجراء اختبار لجهد المريء، وقد أبانت النتائج وجود إرتفاع شديد في نسبة التدفق العكسي وإرتجاع للأحماض بالمعدة نحو المريء، وأن الأدوية المثبطة للأحماض التي صرفت له أثناء محاولاته السابقة للعلاج في أكثر من مستشفى، أصبحت بلاجدوى ولا تحقق النتيجة المرجوة.
وقال المدير الطبي أن علاج مشاكل الارتجاع المريئي التي لا تستجيب للأدوية وتغيير نمط الحياة، كانت تعتمد على الجراحة كخيار وحيد ، مشيراً إلى أنه في السنوات القليله الماضيه، تم استحداث تقنيه جديدة لربط عضله المرئ (fundoplication) عن طريق منظار الجهاز الهضمي دون فتح جراحي.
مضيفاً بأن العملية استغرقت 40 دقيقة فقط ، وتم فيها استخدام تقنيات منظار الجهاز الهضمي، موضحاً أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، وقد أبانت المؤشرات الحيوية والفحوصات إلى تحسن حالة المريض، وإنخفضت لديه نسبة الأحماض المريئية المرتجعة بصورة واضحة وانتهاء الشعور بالحرقة في منطقة الصدر، حيث خرج من المستشفى في اليوم التالي وهو بصحة جيدة ، وبدأ يمارس حياته بصورة طبيعية.