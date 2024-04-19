شاهد.. شوارع وميادين الطائف تتزيَّن ترحيبًا بمرشحي الوظائف التعليمية

رحَّبت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف بالمعلمين والمعلمات المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية، وذلك عبر الشاشات الإلكترونية الموزعة في الطرق والشوارع والميادين بالمحافظة، بالتعاون مع أمانة المحافظة والاتصال المؤسسي.
وحملت الشاشات الإلكترونية عبارات الترحيب والتهنئة لهم: "تعليم الطائف ترحب بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية، وتتمنى لكم مسيرة مليئة بالنجاح والعطاء".
وجاءت هذه المشاركة ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقها الاتصال المؤسسي بتعليم الطائف ابتهاجًا وترحيبًا بالمرشحين والمرشحات، وتزامنًا مع بدء إجراء المقابلة الشخصية والمطابقة، وانهاء إجراءات الترشيح للمعلمين والمعلمات المرشحين والمرشحات للوظائف التعاقدية لعام 1446هـ، التي تبدأ يوم الأحد 12 شوال لمدة خمسة أيام في مسرح إدارة التعليم في الحلقة.
وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن إدارة تعليم الطائف رحبت بالمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية التعاقدية ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة، وتُعنى بالتواصل مع المرشحين والمرشحات، وتعمل على مجموعة من التكتيكات والمنشورات والتصاميم الخاصة بمواعيد وخارطة التدفق للمقابلات الشخصية، ونشر جميع ما يحتاجون إليه منذ إعلان الأسماء حتى مباشرتهم في مدارسهم - بإذن الله - إضافة إلى تزويدهم بالنماذج والمعلومات اللازمة عبر الرسائل ومنصة x.
وأضاف الدكتور الغامدي بأن تعليم الطائف يحتفي بالمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية التعاقدية، ويقدم لهم عددًا من التسهيلات والعروض الخاصة في المحافظة، وجهَّز بيت الطالب للمعلمين في إطار استقبالهم لإنهاء إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية لهم.