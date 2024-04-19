شاهد.. شوارع وميادين الطائف تتزيَّن ترحيبًا بمرشحي الوظائف التعليمية

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن إدارة تعليم الطائف رحبت بالمعلمين والمعلمات المرشحين للوظائف التعليمية التعاقدية ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الإدارة، وتُعنى بالتواصل مع المرشحين والمرشحات، وتعمل على مجموعة من التكتيكات والمنشورات والتصاميم الخاصة بمواعيد وخارطة التدفق للمقابلات الشخصية، ونشر جميع ما يحتاجون إليه منذ إعلان الأسماء حتى مباشرتهم في مدارسهم - بإذن الله - إضافة إلى تزويدهم بالنماذج والمعلومات اللازمة عبر الرسائل ومنصة x.