محافظ "التطوير الدفاعي": اليوم نفخر بـ 3 قرون مضت لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها

وقال "السليمان": بالفخر والاعتزاز نستذكر هذا اليوم الذي يعكس عمق الجذور التاريخية لمملكتنا الحبيبة، منذ وضع اللبنة الأولى لهذه الدولة المباركة على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود كما يضيء لنا هذا اليوم، قبسات من إلهام القادة المؤسسين ومن بعدهم، نستلهمها لإكمال مسيرة النجاح والسيادة.