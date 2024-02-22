محافظ "التطوير الدفاعي": اليوم نفخر بـ 3 قرون مضت لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها

رفع محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي يستذكر فيه أبناء الوطن بدايات النشأة الأولى، معربًا عن فخره واعتزازه بثلاثة قرون مضت لهذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.
وقال "السليمان": بالفخر والاعتزاز نستذكر هذا اليوم الذي يعكس عمق الجذور التاريخية لمملكتنا الحبيبة، منذ وضع اللبنة الأولى لهذه الدولة المباركة على يد المؤسس الإمام محمد بن سعود كما يضيء لنا هذا اليوم، قبسات من إلهام القادة المؤسسين ومن بعدهم، نستلهمها لإكمال مسيرة النجاح والسيادة.
وأضاف: هذا الماضي التليد يقابله حاضر مجيد وعهد ميمون زاهر، يشهده وطننا الغالي، في ظل القيادة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لتستمر بلادنا في تبوء مكانتها المرموقة عالميًا وفي تقدمها في شتى المجالات.
ودعا في ختام كلمته لأن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يتم عليها نعمة الأمن والأمان والسعة والرخاء، وأن يسخر لهذا الوطن أسباب الرقي والازدهار والمنعة.