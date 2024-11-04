"حساب المواطن" يوضح حالات تسجيل الزوجة بشكل مستقل للحصول على الدعم

وأفاد البرنامج، بأن الحالات التي تتيح للزوجة التسجيل كمستفيدٍ رئيس، تشمل: الزوجة المتزوجة من غير سعودي، الزوجة التي يكون عائلها مسجوناً، أو فاقد الأهلية، أو متغيباً، وكذلك المرأة التي بلا عائل.