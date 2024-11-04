"حساب المواطن" يوضح حالات تسجيل الزوجة بشكل مستقل للحصول على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن الحالات التي يُسمح فيها للزوجة بالتسجيل كمستفيدٍ رئيس؛ للحصول على الدعم بشكلٍ مستقلٍ عن الزوج.
جاء ذلك في رد البرنامج على استفسار من إحدى المتابعات بشأن حق الزوجة غير الموظفة في التسجيل بحساب منفصل إذا كان الزوج قد تجاوز الحد المانع من الصرف ولديه زوجتان؛ إحداهما موظفة.
وأفاد البرنامج، بأن الحالات التي تتيح للزوجة التسجيل كمستفيدٍ رئيس، تشمل: الزوجة المتزوجة من غير سعودي، الزوجة التي يكون عائلها مسجوناً، أو فاقد الأهلية، أو متغيباً، وكذلك المرأة التي بلا عائل.
وأكّد البرنامج ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة. أما إذا لم تكن الزوجة من ضمن هذه الحالات، فتتم إضافتها كتابعة مع رب الأسرة.