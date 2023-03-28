9 مبادرات وبرامج نوعية وفريدة خلال رمضان من معهد الحرم المكي الشريف

تعزيزاً لرسالة التعليم في الحرمين الشريفين، تقيم الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف العديد من المبادرات والبرامج الإيمانية والتربوية والإعلامية خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي، أن البرامج الرمضانية تتسم بالشمولية لكل ما يتعلق بالشهر الكريم في رسالة يقدمها معهد الحرم المكي الشريف لطلابه وطالباته وعموم المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد على العناية والحرص الكبيرين في انتقاء المواد النافعة والبرامج الجادة، مقدماً شكره لجميع القائمين على البرامج الرمضانية، ومؤكداً عليهم إخلاص النية لله -سبحانه وتعالى- وبذل المزيد في خدمة طلاب وطالبات العلم في الحرم المكي الشريف.
وأعرب عن شكره البالغ لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرم المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، لدعمه ومتابعته لكل ما يخدم طلاب وطالبات العلم في بيت الله الحرام.
الجدير بالذكر أن المعهد يقدم عدداً من البرامج والمبادرات العلمية والتربوية والإيمانية والتطوعية، يشارك فيها أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالمعهد وجمعٌ من الطلاب والطالبات ومن أبرزها: لقاء كيف نستقبل رمضان، ومسابقة ليدبروا آياته، وتغريدات المشكاة، وبرنامج قبس، وبرامج رعاية الموهوبين الرمضانية، والتقويم الرمضاني، والمقالات الرمضانية، ومشاركة التهاني بالشهر الكريم، والعديد من الخدمات التطوعية.