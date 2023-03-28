9 مبادرات وبرامج نوعية وفريدة خلال رمضان من معهد الحرم المكي الشريف

الجدير بالذكر أن المعهد يقدم عدداً من البرامج والمبادرات العلمية والتربوية والإيمانية والتطوعية، يشارك فيها أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري بالمعهد وجمعٌ من الطلاب والطالبات ومن أبرزها: لقاء كيف نستقبل رمضان، ومسابقة ليدبروا آياته، وتغريدات المشكاة، وبرنامج قبس، وبرامج رعاية الموهوبين الرمضانية، والتقويم الرمضاني، والمقالات الرمضانية، ومشاركة التهاني بالشهر الكريم، والعديد من الخدمات التطوعية.