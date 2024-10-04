"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد جرائم الاحتلال في طولكرم وغزة

أدانت منظمةُ التعاون الإسلامي بشدّة تصاعدَ وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها جيش قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلّة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مخيم طولكرم؛ ما أسفر عن ارتقاء 18 شهيدًا، وإصابة العشرات بجروح، فضلًا عن ارتكاب ثماني مجازر دموية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أدى إلى ارتقاء 99 شهيدًا و169 إصابة.
واعتبرت المنظمة أن ذلك امتداد لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تستدعي المساءلة والملاحقة أمام المحافل الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.
كما حملت المنظمةُ إسرائيلَ، قوة الاحتلال، المسؤوليةَ الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم، داعية في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل تجاه فرض الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم.