"التعاون الإسلامي" تدين تصاعد جرائم الاحتلال في طولكرم وغزة

أدانت منظمةُ التعاون الإسلامي بشدّة تصاعدَ وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها جيش قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلّة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مخيم طولكرم؛ ما أسفر عن ارتقاء 18 شهيدًا، وإصابة العشرات بجروح، فضلًا عن ارتكاب ثماني مجازر دموية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما أدى إلى ارتقاء 99 شهيدًا و169 إصابة.